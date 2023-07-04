Расписание поездов на МЦД-1 изменится 8–10 июля из-за дорожных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Расписание поездов изменится на обоих направлениях МЦД-1 с 03:00 8 июля до 03:30 10 июля из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В период "окон" будут проводить работы по строительству улично-дорожной сети. Для этого закроют путь "на Москву" на участке от Савеловской до Бескудниково", – говорится в сообщении.

В указанный период интервалы между отдельными поездами увеличат до 1,5 часа, часть составов отменят, а некоторые проследуют с уменьшенным количеством остановок на маршруте. Также будет изменено время отправления последних поездов.

Что касается поездов "Аэроэкспресса" в Шереметьево, то для них интервалы будут частично увеличены и вовсе до трех часов. Изменится время отправления первых и последних поездов, часть рейсов отменят. Во время ограничений пассажиры смогут воспользоваться экспресс-автобусами от станции метро "Ховрино" до аэропорта.

Ранее сообщалось, что поезда Казанского направления МЖД будут ходить по измененному расписанию до 15 июля. В частности, интервалы увеличат до 30–40 минут вне пиковых часов. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-3.

