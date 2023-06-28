Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД временно изменится с 1 июля

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

С 1 по 14 июля электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будут следовать по измененному графику. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"В связи с продолжением работ по модернизации ж/д инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3 c 1 по 14 июля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Изменения коснутся маршрутов Москва – Тверь и Москва – Конаково. В направлении на Москву в утренний час пик интервалы движения поездок увеличатся до 20 минут, с 11:00 до 12:00 – до часа, с 12:00 до 14:30 – до 2,5 часа, после 20:00 – до 40 минут. Из Москвы в утренний час пик интервалы увеличат частично до 20 минут, с 10:30 до 14:30 – движения поездов не будет, после 20:00 – до 40 минут.

Некоторые поезда проследуют от и до станций Сходня и Химки, часть проследует с отменой остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала. Билеты на пригородные поезда Тверь – Москва № 7963, 7927, 7939, 7957, 7945 и Москва – Тверь № 7924, 7938, 7958, 7960, 7948 продавать не будут.

Ознакомиться с подробной информаций об изменениях в графике движения поездов можно на сайте перевозчика в разделе "Пассажирам" и в приложении "РЖД Пассажирам".

1 и 2 июля поезда "Аэроэкспресса" не будут ходить от и до аэропорта Внуково. Ограничение движения поездов в эти даты связано с необходимостью проведения плановых работ на железнодорожных путях. К прежнему расписанию поезда вернутся 3 июля.



Расписание электричек на 5 пригородных направлениях изменится в выходные