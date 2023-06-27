График аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 1 и 2 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

"Аэроэкспресс" скорректирует движение поездов до аэропорта Шереметьево 1 и 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что в указанные дни из-за работ на железнодорожных путях составы будут отправляться от Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная. Конечной остановкой в обратном направлении также временно станет Савеловский вокзал.

Интервалы между поездами составят стандартные 30 минут, за исключением нескольких рейсов, которые из расписания выведут. С актуальным графиком движения поездов можно ознакомиться на портале или в приложении перевозчика.

Ранее сообщалось, что 1 и 2 июля из-за железнодорожных работ аэроэкспрессы не будут ходить в аэропорт Внуково и из него. Горожанам посоветовали в эти дни пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до воздушной гавани.

