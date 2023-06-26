Маршруты наземного транспорта в Москве изменятся 28 июня из-за Курбан-байрама

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за Курбан-байрама с 23:35 27 июня до конца празднования 28 июня автобусы не будут ходить мимо станции метро "Минская". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, маршрут автобуса № е29 укоротят до метро "Ломоносовский проспект". Автобусы № 260 (после остановки "Мосфильмовская улица") и № п209 пойдут до Микрорайона Матвеевское через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана.

Изменения коснуться и маршрутов № 103, 130, 260, 464 и 470. После Мосфильмовской улицы до Филей они пройдут также через Киевский вокзал.

При этом отмечается, что в обратном направлении все перечисленные автобусы будут ходить в указанный период по своим обычным маршрутам.

Ранее сообщалось, что несколько полос не будут доступны на участках Дмитровского шоссе до конца года. Дольше всего – до 31 декабря – ограничения будут действовать на участке от улицы 800-летия Москвы до Яхромского проезда.

