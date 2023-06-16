Несколько полос движения будут недоступны на участках Дмитровского шоссе до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На Дмитровском шоссе для проезда будут недоступны несколько полос. Это связано со строительными работами, об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Так, 17 июня с 01:30 до 05:30 будет частично перекрыта одна полоса в районе дома 105, корпуса 1.

С 18 июня до 31 декабря не удастся проехать по четырем полосам от улицы 800-летия Москвы до Яхромского проезда. Отмечается, что будут сохранены две полосы по каждому направлению за счет обустройства временных уширений.

Ранее сообщалось, что на некоторых столичных улицах в Красносельском районе и Хамовниках временно изменится схема движения транспорта. В частности, в период с 13 июня по 24 августа перекроют одну полосу на нескольких участках Курсового и 1-го Зачатьевского переулков.

До этого стало известно, что съезд с Кутузовского проспекта на Третье транспортное кольцо перекроют с 3 июня до 20 августа. Добавлялось, что одна полоса будет частично закрыта на участке съезда с внешней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в сторону области в районе дома 32, корпуса 1, по Кутузовскому проспекту.

В Крылатском временно изменят маршруты автобусов 18 июня