Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях D1 24–26 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 с 24 по 26 июня, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

С 03:30 24 июня до 03:30 26 июня на первом маршруте МЦД отменят часть поездов. Кроме того, интервалы движения частично увеличат до 1,5 часа, а часть поездов будут ходить с отменой остановок. Также изменится время отправления последних поездов.

Несколько аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево 24 и 25 июня отменят, а также изменят время отправления первых и последних поездов.

В выходные закроют путь в область на участке от Савеловской до Бескудниково, поезда будут следовать по пути в Москву. Это связано с работами по строительству улично-дорожной сети.

Ранее график движения ряда поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) был другим 17 июня из-за смены стрелочного перевода на станции Ожерелье.

Пассажиров призвали с пониманием отнестись к таким изменениям. Узнать новое расписание пригородных поездов можно на вокзалах, остановочных пунктах, на сайте РЖД, а также в мобильном приложении перевозчика.

Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала 17 и 18 июня