Расписание поездов на Павелецком направлении МЖД изменится 17 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График движения ряда поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 17 июня, следует из сообщения на сайте перевозчика.

Это связано со сменой стрелочного перевода на станции Ожерелье.

"Обращаем внимание пассажиров, что в период работ некоторые пригородные поезда проследуют по укороченному маршруту, несколько поездов выведут из расписания, у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали с пониманием отнестись к таким изменениям. Узнать новое расписание пригородных поездов можно на вокзалах, остановочных пунктах, на сайте РЖД, а также в мобильном приложении перевозчика.

Ранее сообщалось, что расписание электричек на четырех направлениях МЖД, а также на МЦД-1 и МЦД-2 изменится в период с 17 по 19 июня. Это связано с развитием инфраструктуры.

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