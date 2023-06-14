Расписание на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится 15–25 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов изменится с 15 по 25 июня на западном радиусе будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В это время будут реконструировать станцию Солнечная – это нужно для подготовки к запуску D4, который запланирован уже на сентябрь этого года", – пояснили в ведомстве.

Так, до 20 июня поезда будут следовать с увеличенными до 30 минут интервалами, изменится время отправления последних поездов. Часть составов выведут из графика, а у некоторых изменится количество остановок на маршруте.

В предстоящие выходные интервалы поездов составят до одного часа. С вечера субботы до середины воскресенья не будет движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково.

Между тем до 25 июня почти полностью будет отсутствовать движение на участке от Солнечной до Новопеределкина.



Ранее сообщалось, что до 30 июня по измененному расписанию будут следовать поезда Горьковского направления МЖД. Это связано с проведением работ на станции Москва-Пасскажирская-Курская перед запуском МЦД-4.

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