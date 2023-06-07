ЦППК утвердит дополнительные рейсы и скорректирует график в июньские праздники

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) утвердит дополнительные рейсы и изменит график в июньские праздники для удобного планирования поездок в выходные июня. Об этом рассказали в пресс-службе ЦППК.

Компания совместно с Московской железной дорогой (МЖД) внесла изменения в расписание маршрутов. Кроме того, ЦППК назначила дополнительные экспрессы на Курском, Павелецком и Казанском направлениях.

Так, пригородные поезда в Московском транспортном узле будут следовать:

9 июня – по расписанию пятницы;

10 и 11 июня – по расписанию субботы;

12 июня – по расписанию воскресенья.

№ 7031 Курский вокзал – Тула, с отправлением 10 июня в 10:50, 11 июня – в 10:40, 12 июня – 10:21;

№ 7030 Тула – Курский вокзал, с отправлением из Тулы 10 июня в 14:12, 11 и 12 июня – в 13:47.

На Курском направлении пустят дополнительные экспрессы:На Павелецком направлении 10 июня пустят дополнительный экспресс № 7305/7307, а на Казанском 13 июня будет запущен дополнительный экспресс № 7021 Рязань-1 – Казанский вокзал отправлением в 03:30 из Рязани.

Ранее стало известно, что ЦППК подготовила к лету свыше 2,5 тысячи вагонов подвижных составов. Речь идет о 228 собственных и 27 арендованных составах, а также о 26 собственных рельсовых автобусах.

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