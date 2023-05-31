В ОЖД заявили, что аналог поезда "Ласточка" будет полностью российского производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аналог электропоезда "Ласточка" будет полностью российского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина.

"Ласточка", которая всем полюбилась, прошла полностью локализацию 100%. <...> Вероятнее всего, она будет представлена на "Экспо 1520" в Санкт-Петербурге в августе. Я думаю, что наши партнеры из "Уральских локомотивов" ее презентуют", – сказал Голомолзин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые поезда "Иволга 4.0" выйдут на МЦД-4 уже в конце 2023 – начале 2024 года. Он подчеркнул, что постепенное обновление подвижного состава происходит и на других направлениях.

Как объяснил Собянин, "Иволги" являются одним из лучших примеров успешного импортозамещения. При сборке поездов используются в основном отечественные детали и оборудование.