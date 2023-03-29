МЦД-3 и МЦД-4 могут запустить уже в сентябре – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) планируется запустить ко Дню города в сентябре текущего года. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр".

"Я надеюсь, что к сентябрю мы запустим диаметры. <...> Это же не проект этого года, мы уже как минимум лет пять работаем над этим проектом", – сказал градоначальник.

Говоря о МЦД-3, мэр отметил, что в будущем проект может перерасти в целую скоростную магистраль до Санкт-Петербурга.

Он также рассказал о четвертом диаметре, заметив, что тот пройдет через семь столичных вокзалов. Мэр подчеркнул, что потребовалась большая работа, чтобы их соединить.

1 марта в столице закончили другой масштабный проект – в этот день состоялся запуск Большой кольцевой линии метро. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций ветки.

21 марта по БКЛ впервые проехали больше миллиона пассажиров в один день. А с момента запуска линией воспользовались суммарно 17,6 миллиона пассажиров.



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