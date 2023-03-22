БКЛ впервые перевезла более миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более миллиона пассажиров проехали по Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена после отмены бесплатного входа на станции линии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Большая кольцевая линия уверенно входит в число самых востребованных в Мосметро: 21 марта по ней впервые проехали больше миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда", – написал мэр.

Всего с момента полного запуска линии по ней проехали 17,6 миллиона пассажиров.

Мэр столицы обратил внимание, что полное открытие линии позволило снизить нагрузку на "Калужскую", "Комсомольскую", "Нагатинскую" и Автозаводскую Московского центрального кольца (МЦК) до 30%.

В поездах между "Новослободской" и "Проспектом Мира" стало свободнее на 23%, между "Ботаническим садом" и Ростокино МЦК – на 16%, между "Дубровкой" и "Крестьянской заставой" – на 12%, сообщил Собянин.

До этого мэр отметил, что на станциях БКЛ было установлено 252 современных эскалатора. Рекордсменом по количеству на восточном участке стала станция "Печатники". Там установили 17 эскалаторов.



Собянин: на станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора

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