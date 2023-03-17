Работу восьми автобусных маршрутов изменили около станции "Сокольники" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава Дептранса Максим Ликсутов рассказал об улучшении транспортной доступности в районе станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"По поручению мэра Москвы мы улучшили работу маршрутов наземного городского транспорта к открытию станции "Сокольники" БКЛ. Маршрут С604 связал "Сокольники" со станцией "Семеновская" Арбатско-Покровской линии", – сообщил Ликсутов.

Новый маршрут проходит от Дворца спорта "Сокольники" мимо входа в парк и на улицу Стромынку. Остановки предусмотрены на Электрозаводской и Большой Семеновской улицах, а также у станций метро "Электрозаводская" и "Преображенская площадь".

К станции Большой кольцевой линии метро "Сокольники" приблизили остановки маршрутов трамваев № 4, 7 и 13. Была улучшена работа маршрута Т41. Теперь автобусы проезжают станцию "Сокольники", следуя по Стромынке и Русаковской улице.

Что касается других автобусов, то маршруты № 75, 78, 265, 716 и 975 пустили по благоустроенной Сокольнической площади с остановками у метро и парка. В то же время от парка "Сокольники" начали ходить автобусы № 40, 140 и С633. Они проезжают в том числе по Сокольнической площади и останавливаются у метро – на 230 метров ближе, чем раньше.

1 марта Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ, запустив последние девять станций нового кольца.

С момента запуска Большой кольцевой линии метро пассажиры воспользовались новой веткой около 10,6 миллиона раз. Так, за первые восемь дней после завершения бесплатного проезда было осуществлено 6,2 миллиона поездок.

Более 70% пассажиров пересели на БКЛ с других линий столичного метро

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