Пассажиры БКЛ совершили около 10,6 млн поездок с момента ее запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска Большой кольцевой линии метро пассажиры воспользовались новой веткой около 10,6 миллиона раз. Об этом информирует телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, за первые восемь дней после завершения бесплатного проезда было осуществлено 6,2 миллиона поездок. Кроме того, в рабочий день БКЛ пользуются около 1 миллиона человек. К концу 2023 года их будет около 1,3 миллиона с учетом запуска МЦД-3 и МЦД-4. В Дептрансе отметили, что линия имеет большой запас провозной способности.

Стало известно, что свыше 70% пассажиров пересели на БКЛ с других линий. Из-за этого некоторые станции разгрузились на 30%, заявили в департаменте. Ситуация улучшилась больше всего на "Сокольниках", "Калужской", "Комсомольской" и Нижегородской МЦК.

БКЛ выбрали более 150 тысяч новых пассажиров. Многие из них являются автомобилистами. Вместе с этим самый заметный рост пассажиропотока зафиксирован на пересадочных станциях, где благодаря БКЛ появились новые маршруты.

"Большое кольцо в кратчайшие сроки стало очень популярной линией Московского метрополитена. Благодаря удобным маршрутам, пересадкам и экономии времени в пути БКЛ привлекает как постоянных пользователей метро, так и новых пассажиров, которые раньше не пользовались городским транспортом", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

1 марта Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ, запустив последние девять станций нового кольца.

С полным открытием БКЛ число станций Московского метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров увеличилось до 355. В 2023 году власти планируют запустить в столице два диаметра – МЦД-3 и МЦД-4 – и открыть пять новых станций метрополитена.

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