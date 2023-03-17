Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров начали работать на станциях БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице на Большой кольцевой линии метро начали работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объяснил, что инспекторы ЦОМП сопровождают пассажиров, которым сложно ездить в метро самостоятельно.

"После открытия Большой кольцевой линии было принято уже 100 заявок, а с начала года сотрудники центра оказали помощь по 11 400 обращениям", – добавил он.

Инспекторы помогают пассажирам с различными нарушениями слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата, а также группам школьников, пожилым людям и многодетным семьям.

Чаще всего на БКЛ поступают заявки на сопровождение от станций "Шелепиха", "Народное Ополчение", "Каширская", "Варшавская", "Каховская" и "Кленовый бульвар". В большинстве случаев пассажиры просят сопроводить их до пригородных поездов и инклюзивного центра "Теплый контакт".

Оставить заявку на сопровождение можно несколькими способами: на сайте метрополитена, в приложении "Метро Москвы", через чат-бот Александру либо по телефонам: +7 (495) 622-73-41, +7 (800) 250-73-41.

Ранее сообщалось, что с момента запуска Большой кольцевой линии метро пассажиры воспользовались новой веткой около 10,6 миллиона раз. Так, за первые восемь дней после завершения бесплатного проезда было осуществлено 6,2 миллиона поездок.

До этого стало известно, что порядка 1,7 километра тоннелей БКЛ проходят под столичными реками. В частности, под Нагатинским затоном и Москвой-рекой были построены участки протяженностью 550 и 500 метров соответственно.

Более 70% пассажиров пересели на БКЛ с других линий столичного метро

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