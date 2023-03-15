Бочкарев заявил, что более миллиона кубометров бетона уложили при строительстве БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена был выполнен грандиозный объем земляных и монолитных работ. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"При строительстве БКЛ метростроителями разработано более 6 миллионов кубометров грунта и уложено порядка 1,2 миллиона кубометров бетона", – отметил он.

По словам Бочкарева, на открывшемся восточном участке, куда входят станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики", в основные конструкции уложили более 230 тысяч кубометров монолитного железобетона. Он подчеркнул, что такой масштабный проект потребовал огромных работ.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сказал, что были возведены десятки километров тоннелей при помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов. Также при их строительстве применяли горный способ.

"Уложено порядка 142 километров путей. Помимо устройства основных конструкций, на каждой станции были проведены гидроизоляция, устройство внутренних помещений, архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и многие другие работы", – добавил он.

Ранее Бочкарев рассказал, что при строительстве станционного комплекса "Кленовый бульвар" уложили более 90 тысяч кубометров бетона, что по объему равно конструктиву трех станций. Каждый тупик оборудовали служебной платформой. Протяженность станции составляет 191 метр, указал он.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. За первые пять дней после открытия москвичи совершили по БКЛ больше четырех миллионов поездок.

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