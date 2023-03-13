Объем монолита станции "Кленовый бульвар" БКЛ равен конструктиву трех станций метро

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При строительстве станционного комплекса "Кленовый бульвар" уложили более 90 тысяч кубометров бетона, что по объему равно конструктиву трех станций. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство станции "Кленовый бульвар" велось в котловане рекордной длины – 644 метра, из которых 453 метра занимает зона путевого развития. Она включает группу камер съездов для перехода подвижного состава с одного пути на другой, два оборотных тупика и пункт технического осмотра поездов", – сообщил он.

По его словам, каждый тупик оборудовали служебной платформой. Протяженность станции составляет 191 метр, указал Бочкарев.

Генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков подчеркнул, что для строительства станционного комплекса потребовалось задействование специальных методов. Он объяснил, что зона возведения станции отличается сложной гидрогеологией.

"Чтобы снять излишнее гидростатическое давление на ограждающие конструкции котлована и исключить открытие водопроявлений при проведении земляных работ, мы использовании водопонизительные системы, в частности контурное водопонижение", – сказал Маслаков.

Он отметил, что перегонный тоннель в сторону станции "Нагатинский затон", который располагается под Москвой-рекой, сделали из тюбингов с металлоизоляцией.

До этого Бочкарев сообщил, что порядка 1,7 километра тоннелей БКЛ Московского метрополитена проходят под столичными реками. Под Нагатинским затоном и Москвой-рекой были построены участки протяженностью 550 и 500 метров соответственно.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. За первые пять дней после открытия москвичи совершили по БКЛ больше четырех миллионов поездок.

Собянин рассказал об особенностях БКЛ метро

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