Движение поездов остановлено на БКЛ от "Новаторской" до "Аминьевской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов от станции метро "Новаторская" до станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии временно остановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале "Дептранса".

"Нет движения поездов от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" для проверки инфраструктуры", – указано в сообщении.

Пассажиров предупреждают, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Для проезда пассажиры могут воспользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, а также регулярными маршрутами наземного транспорта:



от станции метро "Аминьевская" – автобус 329 до станций "Славянский бульвар" и "Озерная";

от станции метро "Новаторская" – автобус 661 до станций "Новаторская", "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект".

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Ранее в Дептрансе сообщили , что на Большой кольцевой линии метро временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке.

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