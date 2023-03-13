Интервалы движения поездов временно увеличили на БКЛ метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее на Кольцевой линии метро было приостановлено движение поездов из-за человека на путях. Движение не осуществлялось по часовой стрелке.

До этого сбой также наблюдался в движении поездов по Замоскворецкой линии. Движение составов приостанавливали для проверки железнодорожной инфраструктуры.



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