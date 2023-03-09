Человека толкнули под поезд на станции метро "Киевская" в Москве

Пассажира толкнули под прибывающий поезд на станции "Киевская" Кольцевой линии метро Москвы. Об этом информирует телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан", – говорится в сообщении.

В связи с происшествием были увеличены интервалы движения электропоездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро. На данный момент движение осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии увеличивали интервалы движения из-за пассажира на путях. Происшествие с падением человека на рельсы случилось на станции "Партизанская".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!