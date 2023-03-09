17:03Происшествия
Человека толкнули под поезд на станции метро "Киевская" в Москве
"По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан", – говорится в сообщении.
В связи с происшествием были увеличены интервалы движения электропоездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро. На данный момент движение осуществляется в соответствии с графиком.
Ранее сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии увеличивали интервалы движения из-за пассажира на путях. Происшествие с падением человека на рельсы случилось на станции "Партизанская".
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