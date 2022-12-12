Движение поездов на Замоскворецкой линии увеличивали из-за человека на путяъ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на южном участке Замоскворецкой линии метро увеличивали из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

К настоящему времени поезда следуют в соответствии с графиком.

Позднее в ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщили, что женщина упала под прибывающий поезд на станции "Орехово". Пассажирка осталась жива.

"В настоящее время ожидается прибытие сотрудников скорой помощи", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что человек упал под прибывающий поезд на станции Фили Белорусского направления Московской железной дороги. Спасатели достали пострадавшего, он остался жив.



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