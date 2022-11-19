Спустившегося на пути на станции метро "Комсомольская" задержала полиция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали мужчину, который спустился на пути на станции "Комсомольская" Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

"На "Комсомольской" задержан мужчина, спустившийся на жесткий путь", – сообщили в ведомстве.

Ранее столичный Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения по часовой стрелке на Кольцевой линии метро из-за человека на путях.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, нарушителем оказался мужчина без постоянного места жительства. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение по часовой стрелке на Кольцевой линии метро в настоящее время восстановлено.

Ранее под колесами поезда на платформе Московской железной дороги Перово погиб человек. Сотрудники правоохранительных органов выясняли обстоятельства произошедшего.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!