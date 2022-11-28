Поезда МЦД-1 и Савеловского направления МЖД задерживаются из-за человека на пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пригородные электропоезда МЦД-1 и Савеловского направления МЖД задерживаются из-за человека на пути. Об этом пишет ТАСС.

"В настоящее время из-за травмирования человека на остановочном пункте Лианозово, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре, в пути задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1, следующие в сторону Лобни", – рассказали агентству в МЖД.

Ранее в пресс-службе ЦППК сообщили о том, что поезда второго маршрута Московского центрального диаметра и Курского направления Московской железной дороги задержались из-за человека на пути.

По данным перевозчика, человека обнаружили на пути у станции Кутузовская. Из-за этого два поезда по направлению к Москве не смогли прибыть в соответствии с расписанием.

До этого поезд насмерть задавил человека, упавшего на пути на платформе Перово Московской железной дороги.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!