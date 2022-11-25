Схема движения в центре Москвы изменится в декабре из-за строительства Троицкой линии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Схема движения в центре и на юго-западе Москвы изменится с 2 по 8 декабря из-за строительства Троицкой линии метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ограничения начнут действовать с 22:00 будущей пятницы. В частности, ожидаются следующие изменения:

будет введено шесть километров временной выделенной полосы по проспекту 60-летия Октября и улице Профсоюзной до станции "Новые Черемушки";

ездить по временным и постоянной выделенной полосе на Ленинском проспекте сможет только городской транспорт;

временно будет закрыта парковка на 16 участках. Это произойдет на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта, улице Академика Пилюгина;

будут ограничены выезды из дворов дома 28к1 на улице Гарибальди и дома 2А на Ленинском проспекте;

будет закрыт выезд с улицы Гарибальди от дома 23 на улицу Профсоюзную. Можно выезжать через Нахимовский проспект или улицу Наметкина;

будет ограничено движение на шести соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улице;

движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области сохранится по двум из четырех полос.

В ведомстве пояснили, что из-за строительства будущей Троицкой линии снова не будет движения между станциями метро "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Вдоль закрытых станций для пассажиров запустят бесплатные автобусы КМ. Городскому транспорту отдается приоритет в движении, с чем и связаны изменения в схеме движения.

Ранее сообщалось, что участок Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "Бачуринской" на территории Коммунарки построили на две трети, его готовность оценивается в 65%.

Создание более чем 40-километровой Троицкой линии ведется поэтапно. Помимо строительства участка от "Новаторской" до "Бачуринской", продолжается сооружение центрального участка от станции "ЗИЛ" до "Новаторской".

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