Южный вестибюль станции "Черкизовская" закрыли по требованию полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент транспорта Москвы сообщил о временном закрытии южного вестибюля станции метро "Черкизовская" Сокольнической линии. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

"Южный вестибюль (выходы №1-3) станции "Черкизовская" Сокольнической линии и переход на станцию "Локомотив" МЦК временно закрыты по требованию полиции", – указали в Дептрансе.

В ведомстве не уточнили, сколько по времени продлится ограничение.

Пассажиров попросили для входа и выхода со станции, а также для пересадки на Московское центральное кольцо пользоваться северным вестибюлем, где находятся выхода с 4 по 6.

Ранее сообщалось, что на 26–27 ноября запланированы временные изменения в работе поездов "Аэроэкспресс" на участке до аэропорта Шереметьево, а также части Московских центральных диаметров.

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