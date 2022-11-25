Расписание электричек изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД и МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание пригородных поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги и МУД-1 изменится с 26 ноября по 28 декабря, сообщает пресс-служба МЖД.

Изменения связаны с реконструкцией остановочного пункта Лианозово МЦД-1, а также модернизацией объектов энергообеспечения на перегоне Каналстрой – Вербилки.

В Лианозове 17-часовые технологические окна назначены с 17:00 26 ноября до 10:00 27 ноября, а также в те же часы 3–4 декабря. Отмечается, что для проведения работ выбраны выходные дни, когда пассажиропоток минимален.

В данный период на первом и втором главных путях поочередно установят "мостовые пакеты", обеспечивающие безопасность движения поездов, и обустроят шпунтовое ограждение зоны работ.

Южный вестибюль станции Лианозово, строительство которого ведется параллельно, станет примыкать к существующему городскому тоннелю под Лианозовским проездом. Во время работ движение поездов на станции Марк организуют по соседнему пути, в связи с чем и внесены корректировки в расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД.

У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, некоторые поезда будут ходить по укороченным маршрутам, несколько поездов вовсе выведут из графика.

Кроме того, на однопутном перегоне Каналстрой – Вербилки в декабре будут идти работы по модернизации объектов энергообеспечения. Дневные технологические окна с 10:45 до 14:25 назначены 1–9 и 21–28 декабря, за исключением выходных дней. На время работ движение поездов на перегоне будет приостанавливаться. Это также отразится на графике. Четыре электрички будут ходить по укороченному маршруту, два поезда выведут из расписания.

Ранее сообщалось, что с 26 по 27 ноября будет изменено движение поездов на центральном участке МЦД-1 и расписание электричек Киевского направления МЖД. В период ограничений специалисты проведут работы, направленные на улучшение качества транспортной доступности для пассажиров.

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