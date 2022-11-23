Расписание поездов на центральном участке МЦД-1 изменится 26–27 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов изменится на центральном участке МЦД-1 в период с 26 по 27 ноября. Об этом рассказали в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что интервалы движения поездов вырастут до 1 часа. Некоторые составы полностью выведут с линии.

Интервалы между поездами на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) увеличатся до 50 минут. Часть составов проследует от и до станции Бескудниково, дальние пригородные поезда будут доступны от и до станции Лобня.

На Белорусском направлении изменятся только интервалы движения – они вырастут до 20 минут.

Также будет скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресса". Для поездок в аэропорт Шереметьево пассажирам посоветовали пользоваться автобусами от станции метро "Ховрино".

Изменения на участке МЦД-1 и МЖД связаны с подключением инфраструктуры для последующего запуска линии в Северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево. Также проводятся работы по строительству транспортно-пересадочного узла "Лианозово".

В пресс-службе Московской железной дороги ранее предупредили, что 26–27 ноября будет скорректировано расписание ряда электричек Киевского направления. Технологическое окно будет действовать в период с 00:30 субботы до 04:30 воскресенья.

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