Бочкарев сообщил о планах реконструировать и построить на МЦД-4 еще 11 станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На маршруте четвертого Московского центрального диаметра планируют реконструировать 6 станций, а также построить 5 новых. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новые остановочные пункты будут носить названия Ольгино, Поклонная, Кутузовская, Камушки и Марьина Роща. Реконструкции подлежат станции Беговая, Белорусский вокзал, Савеловская, Серп и Молот, Курский вокзал и Чухлинка, сообщил Бочкарев.

До этого на МЦД-4 построили остановки Санино, Аминьевская и Минская и реконструировали станции Победа, Мичуринец, Крекшино, Внуково, Кокошкино, Матвеевская, Апрелевка, Толстопальцево.

Накануне Сергей Собянин открыл станцию Мещерская МЦД-4. Остановочный пункт был открыт в составе Киевского направления Московской железной дороги после реконструкции.

Ранее сообщалось, что до конца года в Москве также планируют завершить модернизацию станции Переделкино будущего МЦД-4. Четвертый диаметр планируют запустить до конца 2023 года.



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