Тоннель для МЦД-5 может пройти через центр Москвы – Бочкарев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тоннель с четырьмя пересадочными станциями для пятого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-5) может пройти через центр города и связать Ярославское и Павелецкое направления железных дорог, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Один из вариантов формирования МЦД-5 предусматривает строительство тоннеля, соединяющего Ярославское и Павелецкое направления железных дорог", – отметил он.

Бочкарев пояснил, что на данном участке возможно строительство четырех пересадочных станций: Рижская, Площадь трех вокзалов, Китай-город и Павелецкая. Это позволит интегрировать маршрут в общегородскую транспортную систему.

"Вопрос строительства центрального участка маршрута МЦД-5 в настоящее время прорабатывается в наших проектных институтах", – сказал Бочкарев, добавив, что окончательное решение примут после всех вариантов реализации с учетом их стоимости.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что работа над размещением транспортных сооружений по маршрутам МЦД имеет важное значение для формирования всего транспортного каркаса города.

"Развитие новых железнодорожных путей и значительное повышение интенсивности движения поездов требует создания дополнительных беспрепятственных транспортных маршрутов, которые повысят связанность территорий, вариативность и скорость передвижения в городе", – пояснила Княжевская.

В июле заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о начале разработки будущего пятого Московского центрального диаметра. Согласно предварительному плану, протяженность МЦД-5 составит 89 километров, он будет включать 39 станций.

В сентябре глава Дептранса заявил, что прорабатывается вопрос возможности объединения Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги. При этом решение по вопросу реализации проекта МЦД-5 ожидается в середине 2023 года.

Ликсутов отметил, что строительство такого тоннеля – технически сложная задача, поскольку вести его придется в условиях плотной застройки и большого количества коммуникаций.



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