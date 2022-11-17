На маршрутах МЦД построят и реконструируют почти 50 станций

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) построят 10 новых станций и реконструируют 38 существующих, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в планах сделать это к 2025 году. Бочкарев уточнил, что на маршруте МЦД-1 планируется построить и реконструировать 7 станций, на МЦД-2 – 6 станций, на МЦД-3 – 24 платформы, а на МЦД-4 – 11.

Заммэра подчеркнул, что новые станции и платформы МЦД появляются на площадках, где сейчас формируются новые жилые кварталы или центры деловой активности. Благодаря этому новые районы становятся доступнее и привлекательнее, что полностью отвечает принципам полицентричного развития Москвы.

Бочкарев напомнил, что за прошедшие годы на маршрутах МЦД уже реконструировали и построили 34 станции. Как подчеркнул заммэра, проект МЦД во многом уникален для России. Это первый проект, когда в городе появится транспортная система, работающая в режиме наземного метро и обеспечивающая связь самых удаленных и труднодоступных районов.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, рассказал, что развитие новых транспортных систем позволит улучшить транспортную доступность многих районов и значительно сократить для жителей время в пути до учебы или работы.

По его словам, результаты свежего исследования факультета показали, что только 29% москвичей тратят на дорогу до работы или учебы от 15 до 30 минут. 60% тратят на этот путь до полутора часов в один конец. Еще 6% горожан в пути до работы проводят от полутора до двух часов.

Михайленко отметил, что ввод МЦД – это еще и мощный стимул для развития районов столицы в пределах МКАД, расположенных в зонах железной дороги. Он рассказал, что раньше такие районы считались депрессивными и малопривлекательными для жизни из-за скопления гаражей и промышленных зон, но с запуском МЦД появился спрос на реновацию этих локаций.

Эксперт считает, что в будущем инвестпривлекательность локаций вдоль железной дороги и в зоне остановочных пунктов повысится.

Ранее Бочкарев рассказал, что Московские центральные диаметры станут мощным драйвером развития прилегающих территорий. По его словам, потенциал МЦД-1 – МЦД-4 составляет более 23 миллионов "квадратов" различной недвижимости. Так, в полуторакилометровой зоне влияния станций есть возможность возвести 13,3 миллиона квадратных метров жилья и более 10 миллионов "квадратов" нежилых строений.

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