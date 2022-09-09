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Транспорт

11:09

Решение по проекту МЦД-5 может быть озвучено в середине 2023 года – Ликсутов

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Решение по вопросу реализации проекта МЦД-5 может быть принято в середине следующего года, в настоящее время прорабатывается вопрос возможности объединения Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"У нас есть концепция проекта МЦД-5, который соединит Ярославский и Павелецкий радиусы, являющиеся сейчас тупиковыми. Для соединения этих двух разрозненных направлений в единый сквозной диаметр нужно построить подземный тоннель длиной примерно 13 километров", – сказал Ликсутов.

По его словам, строительство такого тоннеля – технически сложная задача, поскольку вести его придется в условиях плотной застройки и большого количества коммуникаций. Сейчас этот вопрос прорабатывают в РЖД. Если решение удастся найти, то МЦД-5 станет одним из самых востребованных столичных диаметров с ежедневным пассажиропотоком в более чем 600 тысяч человек, подытожил глава Дептранса.

В июле Ликсутов сообщил о начале разработки будущего пятого Московского центрального диаметра. Согласно предварительному плану, протяженность МЦД-5 составит 89 километров, он будет состоять из 39 станций, 11 из которых – пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры.

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