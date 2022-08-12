Москвичам предложили ознакомиться со схемами метро и МЦД до конца 2030 года

Фото: metromap.moscow

Москвичам представили схемы метро и МЦД до 2030 года. Это неофициальная перспективная карта от НИИ "МосТрансПроект", которой поделился директор НИИ Владимир Титов в своем телеграм-канале.

Также Титов рассказал о планах развития метро и МЦД на ближайшие годы. По его словам, в 2023 году в Москве планируют завершить строительство БКЛ.

До 2027 года, отметил Титов, появится еще 54 новые станции метро.

Кроме того, строительство МЦД, уточнил специалист, поможет снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Благодаря МЦД-3 выбросы снизятся на 36 тысяч тонн, МЦД-4 – 18 тысяч тонн, МЦД-5 – 46,8 тысячи тонн.

Схему отпубликовал директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что БКЛ станет самой крупной линией в мире. Ее длина составит 70 километров.

Полный запуск БКЛ позволит пассажирам передвигаться без пересадок в центре города. Бочкарев отметил, что линия должна разгрузить центральную часть метро примерно на 20%. Эффект, по его словам, был виден после запуска 10 станций БКЛ.