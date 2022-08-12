Москвичам предложили ознакомиться со схемами метро и МЦД до конца 2030 года

Фото: metromap.moscow
Москвичам представили схемы метро и МЦД до 2030 года. Это неофициальная перспективная карта от НИИ "МосТрансПроект", которой поделился директор НИИ Владимир Титов в своем телеграм-канале.
Также Титов рассказал о планах развития метро и МЦД на ближайшие годы. По его словам, в 2023 году в Москве планируют завершить строительство БКЛ.
До 2027 года, отметил Титов, появится еще 54 новые станции метро.
Кроме того, строительство МЦД, уточнил специалист, поможет снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Благодаря МЦД-3 выбросы снизятся на 36 тысяч тонн, МЦД-4 – 18 тысяч тонн, МЦД-5 – 46,8 тысячи тонн.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что БКЛ станет самой крупной линией в мире. Ее длина составит 70 километров.
Полный запуск БКЛ позволит пассажирам передвигаться без пересадок в центре города. Бочкарев отметил, что линия должна разгрузить центральную часть метро примерно на 20%. Эффект, по его словам, был виден после запуска 10 станций БКЛ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: