Собянин: строительство станции БКЛ "Марьина Роща" вышло на финишную прямую

12:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ) находится на финишной стадии, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции.
"Выходим на финишную черту строительства Большой кольцевой линии метро. Оставшиеся станции находятся в высокой степени готовности. Нет никаких сомнений, что все основные строительно-монтажные работы будут завершены уже в этом году на всех станциях. "Марьина Роща" – пожалуй, самый сложный объект БКЛ: самое глубокое залегание (больше 70 метров) и самый большой наклонный спуск (134 метра)", – отметил он.
Мэр уточнил, что на данном участке возводится терминал МЦД-2. Кроме того, еще один терминал МЦД-4 будет построен через 1,5 года.
"Таким образом, здесь будет четыре станции. Это действующая станция Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, БКЛ, D-2 и D-4", – пояснил градоначальник.
По словам гендиректора компании-подрядчика "Мосметрострой" Сергея Жукова, объект готов примерно на 90%. В настоящее время начинаются работы по наладке, а строительные работы будут завершены в сентябре.
Как сообщили в пресс-службе мэра, на период пуска пассажиропоток будущей станции "Марьина Роща" БКЛ оценивается в 9,7 тысячи человек ежедневно. Кроме того, ожидается снижение нагрузки со станции "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии примерно на 15%, а время поездки в соседние районы города сократится на 10–15 минут.
Уточняется, что "Марьина Роща" БКЛ станет одной из самых глубоких станций метро с самым длинным эскалатором в 130 метров.
Ранее сообщалось, что станция Марьина Роща МЦД-2 готова на 51%.
Когда работы будут завершены, эта станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла: с нее можно будет перейти на одноименную станцию БКЛ.
900 тыс пассажиров смогут комфортно пользоваться северо-восточным участком БКЛ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: