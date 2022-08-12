Собянин: строительство станции БКЛ "Марьина Роща" вышло на финишную прямую

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ) находится на финишной стадии, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции.

"Выходим на финишную черту строительства Большой кольцевой линии метро. Оставшиеся станции находятся в высокой степени готовности. Нет никаких сомнений, что все основные строительно-монтажные работы будут завершены уже в этом году на всех станциях. "Марьина Роща" – пожалуй, самый сложный объект БКЛ: самое глубокое залегание (больше 70 метров) и самый большой наклонный спуск (134 метра)", – отметил он.

Мэр уточнил, что на данном участке возводится терминал МЦД-2. Кроме того, еще один терминал МЦД-4 будет построен через 1,5 года.

"Таким образом, здесь будет четыре станции. Это действующая станция Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, БКЛ, D-2 и D-4", – пояснил градоначальник.

По словам гендиректора компании-подрядчика "Мосметрострой" Сергея Жукова, объект готов примерно на 90%. В настоящее время начинаются работы по наладке, а строительные работы будут завершены в сентябре.

Как сообщили в пресс-службе мэра, на период пуска пассажиропоток будущей станции "Марьина Роща" БКЛ оценивается в 9,7 тысячи человек ежедневно. Кроме того, ожидается снижение нагрузки со станции "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии примерно на 15%, а время поездки в соседние районы города сократится на 10–15 минут.

Уточняется, что "Марьина Роща" БКЛ станет одной из самых глубоких станций метро с самым длинным эскалатором в 130 метров.

Ранее сообщалось, что станция Марьина Роща МЦД-2 готова на 51%.

Когда работы будут завершены, эта станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла: с нее можно будет перейти на одноименную станцию БКЛ.

