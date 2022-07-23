Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок Большой кольцевой линии метро Москвы между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" будет закрыт с 23 июля по 22 августа.
Как ранее отмечали в столичном Дептрансе, временные ограничения связаны с тем, что необходимо присоединить к существующей линии строящийся участок БКЛ, в частности, станции "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".
Отмечается, что после открытия новых станций горожане смогут вдвое быстрее перемещаться между соседними районами и в среднем экономить 15 минут в пути. Помимо этого, появятся новые маршруты для пересадок.
На время ограничений на новом участке уложат более 24 километров силового кабеля, установят оборудование для контроля движения поездов, интегрируют инженерные системы. Кроме того, в тоннеле смонтируют 120 светильников.
До 22 августа пассажиры смогут пользоваться станцией "Савеловская" серой ветки подземки, а также Кольцевой линией или электробусом т42.
Ранее сообщалось, что оборотный тупик построили за станцией "Аминьевская" для обслуживания участка БКЛ метро. В будущем его интегрируют в соединительную ветку к электродепо "Аминьевское", которое будет обслуживать составы БКЛ. Это позволит увеличить число поездов на линии и сократить время ожидания пассажиров на станциях.
Участок БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" закроют на месяц
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