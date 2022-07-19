Три трамвайных маршрута в Москве временно изменили из-за ремонтных работ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три трамвайных маршрута в столице временно изменили из-за ремонта на участке Черемушки – Серпуховский Вал, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В частности, трамваи № 26 ходят от остановки "Университет" до Черемушек, трамваи № 38 следуют от станции метро "Пролетарская" до улицы Серпуховский Вал, № 49 – от Нагатино до Нижних Котлов.

Вместо трамваев на закрытом участке ходит автобус № 026. Кроме того, пассажирам рекомендуется пользоваться трамваями № 3 и 16.

В Дептрансе предупредили, что интервалы движения данных маршрутов временно увеличены.

Ранее сообщалось, что на улицы города вышли два тематических трамвая. Увидеть их можно на маршруте № 38 от Черемушек до Новоданиловского проезда. С понедельника они начнут ходить на маршруте № 3, от метро "Чертановская" до метро "Чистые пруды". Тематические трамваи будут работать на столичных маршрутах до конца этого года.