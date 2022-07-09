Два тематических трамвая появились на улицах столицы ко Дню московского транспорта

Фото: телеграм-канал “Дептранс Москвы”

Ко Дню московского транспорта на улицы города вышли два тематических трамвая, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Увидеть их можно на маршруте №38 от Черемушек до Новоданиловского проезда. С понедельника они начнут ходить на маршруте №3, от метро "Чертановская" до метро "Чистые пруды".

Тематические трамваи будут работать на столичных маршрутах до конца этого года.

В июне тематический поезд к 350-летию со дня рождения Петра I "Русич" запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Он будет курсировать в течение шести месяцев.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в подземке уже ходят 14 тематических поездов, в которых пассажиры могут увидеть редкие портреты императора и узнать интересные факты биографии. Материалы были подготовлены совместно с Российским военно-историческим обществом.