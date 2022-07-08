Сеть наземного метро увеличится на 78 станций после запуска МЦД-3 и МЦД-4 – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сеть наземного метро в Москве увеличится на 78 станций после запуска МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Уже в конце 2023 – начале 2024 года в состав нового D3 войдет 41 станция, с 14 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры. В D4 войдут 37 станций, а после 2025 года их станет 39, из которых 18 будут пересадочными", – рассказал Ликсутов.

По его словам, чтобы запустить D3 и D4, в настоящее время специалисты ведут масштабные работы на объектах транспорта: они обновляют старые станции и строят новые.

В частности, на сегодняшний день идет перестройка Митьковской соединительной ветки для связи Казанского и Ленинградского направлений и возводится новый участок, который свяжет Киевское и Горьковское направления.

Заммэра подчеркнул, что МЦД-1 и МЦД-2 перевозят уже свыше 600 тысяч пассажиров ежедневно. Ожидается, что следующие два диаметра будут перевозить более 1 миллиона пассажиров.

"Это значит, что еще больше жителей Московского региона получат доступ к новому транспорту с тактовым расписанием поездов и выгодными тарифами с бесплатной пересадкой на метро", – заключил Ликсутов.

Ранее заместитель мэра сообщил, что санкции западных стран, введенные в отношении России, не повлияли на работу транспортной системы столицы. По его словам, все городские программы, связанные с приобретением нового подвижного состава как для метро, так и для наземного транспорта, осуществляются.

Ликсутов подчеркнул, что в настоящий момент есть все необходимое для запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, создания новых маршрутов электробусов и для трамваев.

