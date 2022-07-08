Около 7,5 тыс пассажиров перевезли электробусы в ТиНАО за первую неделю работы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три электробусных маршрута, которые начали работать в ТиНАО с 1 июля, перевезли уже около 7,5 тысячи пассажиров, сообщил ТАСС заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он рассказал, что по поручению Сергея Собянина власти продолжают улучшать доступность и качество транспорта в ТиНАО.
"1 июля в Красной Пахре открыли крупнейший в Европе электробусный парк. За неделю электробусы перевезли уже около 7,5 тысяч пассажиров. Постепенно мы будем увеличивать мощность этого парка и увеличивать число электробусов", – сказал заммэра.
Электробусы вышли на маршруты № 17, 871 и 874к в ТиНАО. В 2023 году после выхода на полную мощность работы 300 электробусов парка в Красной Пахре будут обслуживать 26 маршрутов.
Площадь нового электробусного парка превышает 20 тысяч квадратных метров. Всего в Москве свыше тысячи электробусов работают на 76 маршрутах. Площадь первого в России электробусного парка составляет 100 тысяч квадратных метров. На его территории размещено 200 зарядных постов.
Сергей Собянин сообщил, что к концу 2023 года столичный парк электробусов планируется расширить вдвое – до двух тысяч машин. По словам мэра, на сегодняшний день сеть их маршрутов составляет 790 километров, ежедневно передвижение на электробусах предпочитают 350 тысяч человек.
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