Новый электробус-гармошку протестируют на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На северо-востоке Москвы протестируют отечественный электробус-гармошку от "Группы ГАЗ", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Новый электробус имеет современный дизайн, автоматическую аппарель для удобной посадки маломобильных граждан, светопроницаемую гармошку для лучшего освещения салона, также подсветкой оснащены двери.
"Вместе с производителем мы тщательно проанализируем все показатели его работы, чтобы убедиться, что поездки в нем комфортные и безопасные, после этого запустим на северо-востоке столицы", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Ранее Ликсутов рассказал, что весь транспорт, закупаемый столичными властями, производится в России. Он уточнил, что город закупает 100% производящихся в РФ электробусов, 90% вагонов метро и почти 70% трамваев. Он отметил, что всего за последние 10 лет столичные власти закупили свыше 11 тысяч единиц наземного городского транспорта.
Заммэра по вопросам транспорта подчеркнул, что правительство Москвы будет делать все, чтобы обеспечить российским машиностроителям возможность инвестировать, локализовывать производство компонентов и выпускать полностью отечественную продукцию.
Электробусы российского производства появятся в Москве
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