Закупаемый столичный транспорт производится на территории России – Ликсутов

100% электробусов, которые курсируют по Москве, закупают в России. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сейчас за сутки электробусы перевозят около 350 тысяч пассажиров. Пока по 72 маршрутам столицы курсируют 1 000 электробусов, а первые вышли на маршруты города еще в сентябре 2018 года. В планах – полное замещение дизельных автобусов экологичным транспортом.

Запас хода у электробусов составляет порядка 40–50 километров. Этого хватает, чтобы без проблем проехать по маршруту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

