Более 220 городских площадок подготовили программу к акции "Библионочь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 220 городских площадок подготовили культурную программу к акции "Библионочь", которая пройдет в 2022 году с 18:00 28 мая до 02:00 29 мая. Участников ждут встречи с писателями, творческие мастер-классы, спектакли и лекции по литературе. Об этом со ссылкой на замглавы столицы Наталью Сергунину сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 2022 году темой акции станет культурное наследие народов России. Мероприятия планируют проводить в офлайн- и онлайн-форматах.

"В Москве центральным событием акции станет открытие библиотеки в одном из столичных небоскребов. Это будет единственная в мире читальня, расположенная на такой высоте. И, конечно, по традиции в рамках "Библионочи" пройдут встречи с писателями, презентации новых книг, занятия, экскурсии", – рассказала Сергунина.

Всего на базе культурных центров, музеев, школ искусств и сети кинотеатров "Москино" проведут более 750 мероприятий. Так, на 89-м этаже башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" заработает необычное библиотечное пространство. Его откроют на высоте 374 метра. В рамках "Библионочи" жители столицы смогут встретиться с писателями Павлом Басинским, Марией Авериной, Олегом Роем и Мариной Степновой, а также с лауреатами детского литературного конкурса имени Корнея Чуковского.

Особую программу для гостей подготовит театр "Практика". Москвичам покажут спектакль и предоставят возможность встретиться с художественным руководителем театра Мариной Брусникиной. Также в новом пространстве планируют провести выставку "Современники" фотохудожника Кирилла Симакова. В проекте примут участие современные российские авторы.

В городских библиотеках у жителей и гостей столицы будет возможность познакомиться с культурой народов России. Этой теме посвятят мастер-классы, выставки и беседы.

Например, в Центральной библиотеке № 21 (улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 2) расскажут о языке коми и древнепермской письменности. Библиотека № 123 (улица Рогожский Поселок, дом 5) подготовила для гостей лекцию об искусстве жителей Дагестана, а в библиотеке-медиацентре № 67 (Аргуновская улица, дом 14, строение 2) представят редкие издания о традициях Башкирии, Кабардино-Балкарии, Чукотки и Алтайского края.

В свою очередь, в библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой (улица Крылатские Холмы, дом 34) пройдет ряд лекций, которые прочитают ведущие специалисты в области создания медиаконтента, писательского мастерства и других направлений культуры и технологий.

В 2021 году акция "Библионочь" проходила в ночь с 24 на 25 апреля. В ней приняли участие более 70 культурных площадок столицы, среди которых оказались не только библиотеки, но и музеи с культурными центрами. Онлайн-трансляции всех мероприятий просмотрели более 200 тысяч раз.

