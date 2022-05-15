Библиотеки ТиНАО подготовили аудиогиды по случаю юбилея расширения Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объединение культурных центров ТиНАО подготовило аудиогиды по историческим местам Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в создании аудиогидов приняли участие библиотеки, краеведы и простые жители округа. Всего до 1 июля – дня расшиерния Москвы, которое состоялось 10 лет назад – в группе Объединения в соцсети "ВКонтакте" будет опубликовано восемь аудиозаписей, посвященных Московскому, поселкам Коммунарка, Ватутинки, Переделкино и Марьино, поселениям Внуковскому и Воскресенскому, а также деревне Десне.

"Во время прогулок по ТиНАО можно познакомиться с историей поселков и деревень, а также с воспоминаниями старожилов младшего округа столицы. Библиотекари рекомендуют слушать аудиозаписи, двигаясь по маршруту тура", – говорится в публикации.

Первым для прослушивания станет доступен аудиогид по Московскому. В маршрут войдут храм Святителя Тихона, воинский мемориал, посвященный подвигу героев Великой Отечественной войны и библиотека № 259, основанная в 1950 году.

Ранее стало известно, что 150 музеев столичных школ и колледжей 18 мая примут участие в акции "Я поведу тебя в музей", посвященной военной истории России и москвоведению. В этот день посетители образовательных учреждений смогут ознакомиться с экспозициями, послушать лекции и увидеть творческие выступления.

