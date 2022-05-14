Акция "Я поведу тебя в музей" пройдет в 150 школьных музеях Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музеи столичных школ примут участие в акции "Я поведу тебя в музей". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев рассказал, что в столице работают свыше 800 школьных музеев, которые посвящены военной истории России и москвоведению.

"Они помогают детям получать разносторонние знания о культуре и традициях родного города, легендарных событиях прошлого, славных страницах истории России. Школьники активно участвуют в наполнении музейных пространств и создании выставок. Это позволяет ребятам вносить вклад в сохранение исторической памяти, заниматься исследовательской работой и творчеством", – отметил Кучушев.

По его словам, благодаря проекту москвичи могут ознакомиться с экспозициями, послушать лекции и увидеть творческие выступления. Акция, к которой присоединились 150 городских школ и колледжей, пройдет 18 мая. Посетителей ждут экскурсии, тематические викторины, поэтические чтения, концерты, встречи с ветеранами, открытые уроки.

Ранее сообщалось, что более миллиона человек посетили подведомственные министерству культуры РФ музеи с 1 по 10 мая 2022 года. Самым популярным стал Государственный музей-заповедник "Петергоф", который посетили более 282 000 человек. Свыше 157 000 человек побывали в музее-заповеднике "Царское Село", более 122 000 человек – государственном Русском музее, почти 95 000 человек – Эрмитаже.

