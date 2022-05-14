Свыше миллиона человек посетили федеральные музеи в майские праздники

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Более миллиона человек посетили подведомственные министерству культуры РФ музеи с 1 по 10 мая 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Самым популярным стал Государственный музей-заповедник "Петергоф", который посетили более 282 000 человек. Свыше 157 000 человек побывали в музее-заповеднике "Царское Село", более 122 000 человек – государственном Русском музее, почти 95 000 человек – Эрмитаже. При этом в музее изобразительных искусств имени Пушкина побывали почти 44 000 человек.

Большой популярностью пользуются и музеи-заповедники, расположенные в регионах. В майские праздники Владимиро-Суздальский музей посетили более 86 000 человек, а музей-заповедник "Сталинградская битва" – свыше 55 000 человек, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник – почти 50 000 граждан. Около 40 000 человек побывали в Музее Мирового океана.

В праздничные дни 30 000 человек посетили Тульский государственный музей оружия и музей-усадьбу "Остафьево" – "Русский Парнас". Более 20 000 граждан побывали в музее-усадьбе Толстого "Ясной Поляне", свыше 17 000 посетителей – Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Государственный исторический музей принял более 16 000 граждан, "Херсонес Таврический" – свыше 13 000 человек, музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя – около 10 000 посетителей.

"Московский Кремль" посетили примерно 35 000 граждан, а музей-заповедник "Абрамцево" – 33 000 человек.

Ранее сообщалось, что более 230 мероприятий в рамках акции "Ночь в музее" проведут столичные культурные площадки. Большая часть мероприятий состоится с 19:00 до 00:00 21 мая. В частности, мероприятия подготовили Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей имени А. С. Пушкина.

