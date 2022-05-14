Специальные мероприятия в рамках акции "Ночь в музее" пройдут в ГМИИ им Пушкина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В рамках ежегодной акции "Ночь в музее" в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина 21 мая пройдут специальные мероприятия, сообщает Агентство "Москва".
В этот день участники молодежных программ "Пушкинский.Youth" проведут экскурсии по основной экспозиции главного здания. Там можно будет изучить двери и порталы музея и их архитектурное оформление, отправиться в путешествие по залам искусства Древней Греции.
В рамках инклюзивной программы глухой экскурсовод Светлана Бобкова проведет экскурсию "Живопись Франции XVII – начала XIX веков" на русском жестовом языке с параллельным переводом Ирины Гинзберг на русский язык.
Также гости музея смогут попасть на выставку "Между землей и небом" и посмотреть постоянную экспозицию Галереи искусств стран Европы и Америки XIX–XX веков.
Вход на все мероприятия акции будет бесплатным. Для этого нужно оформить специальный билет. Сделать это можно заранее на сайте музея.
Ранее сообщалось, что культурные площадки Москвы проведут более 230 мероприятий в рамках акции "Ночь в музее", которая пройдет в столице 21 мая. Большая часть мероприятий состоится с 19:00 до 00:00.
В частности, мероприятия подготовили Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей имени А. С. Пушкина. Посмотреть расписание мероприятий и зарегистрироваться для бесплатного участия можно на сайте museumsnight.moscow.
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