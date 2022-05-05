В "Эрмитаже" сообщили о возвращении в РФ коллекции Морозовых

Фото: Агентство "Москва"

Транспортировка в Россию всех картин, графических работ и скульптур из коллекции братьев Морозовых завершена, сообщается на сайте "Эрмитажа".

Уточняется, что в список экспонатов входили 67 произведений из собрания ГМИИ имени А. С. Пушкина, 65 – из "Эрмитажа", 33 работы – из Третьяковской галереи и 2 – из Русского музея.

Экспонаты возвращались в Россию 15 рейсами с 14 апреля, последние из них были транспортированы 2 мая.

Как отметил гендиректор музея Михаил Пиотровский, состояние сохранности объектов хорошее.

"Выставка в Париже стала яркой демонстрацией исторической роли русского коллекционирования и русского искусства в начале XX века. События вокруг нее показали действенность системы гарантий и иммунитетов, разработанных российскими музеями в течение последних десятилетий", – добавил Пиотровский.

В "Эрмитаже" также выразили благодарность всем государственным и негосударственным структурам, которые обеспечили слаженную работу по завершении выставки в сложнейших условиях.

В свою очередь, министр культуры РФ Ольга Любимова назвала возвращение коллекции результатом большой командной работы.

Ранее сообщалось, что из-за санкций во Франции застряли более 200 шедевров из коллекции братьев Морозовых, которые принадлежат Пушкинскому музею, Третьяковской галерее и "Эрмитажу".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

