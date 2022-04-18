Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Первая машина с картинами из российских собраний, выставлявшимися в Париже, прибыла в Россию. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже (находится. – Прим. ред.) на территории Российской Федерации", – сказал Швыдкой.
Речь идет о полотнах из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых. Швыдкой также добавил, что всего экспонаты российских музеев находятся в 27 странах мира. Сейчас идет работа по их возвращению в Россию.
9 апреля местное французское агентство со ссылкой на представителей министерства культуры страны сообщило о задержании двух картин из российской экспозиции. Говорилось, что одна из картин – портрет Тимофея Морозова, созданный в 1891 году Серовым и принадлежащий Московскому музею авангарда.
Ранее в РФ вернулись экспонаты, которые 4 апреля задержали на границе финские таможенники. Их предоставили "Эрмитаж", Третьяковская галерея, Музей Востока, ГМИИ имени Пушкина и некоторые другие российские музеи для участия в двух выставках в Италии.
Первая машина с российскими картинами вернулась из Парижа
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