Первая машина с российскими картинами вернулась из Парижа

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Первая машина с картинами из российских собраний, выставлявшимися в Париже, прибыла в Россию. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже (находится. – Прим. ред.) на территории Российской Федерации", – сказал Швыдкой.

Речь идет о полотнах из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых. Швыдкой также добавил, что всего экспонаты российских музеев находятся в 27 странах мира. Сейчас идет работа по их возвращению в Россию.

9 апреля местное французское агентство со ссылкой на представителей министерства культуры страны сообщило о задержании двух картин из российской экспозиции. Говорилось, что одна из картин – портрет Тимофея Морозова, созданный в 1891 году Серовым и принадлежащий Московскому музею авангарда.

Ранее в РФ вернулись экспонаты, которые 4 апреля задержали на границе финские таможенники. Их предоставили "Эрмитаж", Третьяковская галерея, Музей Востока, ГМИИ имени Пушкина и некоторые другие российские музеи для участия в двух выставках в Италии.

