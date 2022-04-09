Задержанные на финской таможне российские экспонаты прибыли в РФ – Минкультуры

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Экспонаты из российских музеев, проходившие таможенную проверку на финской границе, прибыли в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры России.

"Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву", – говорится в сообщении.

В Минкультуры отметили, что одна машина прибудет в Санкт-Петербург с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село", которые выставлялись в Италии.

Две другие машины доставят экспонаты в Москву в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока с итальянской выставки, а также в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с выставки в Японии.

Министерство культуры выразило благодарность российскому МИД, посольству РФ в Финляндии и Федеральной таможенной службе "за неоценимую поддержку в решении вопроса возвращения российских картин".

4 апреля в российских СМИ появилась информация о том, что финские таможенники задержали три фургона с экспонатами, принадлежащими "Эрмитажу", Третьяковской галерее, Музею Востока, ГМИИ имени Пушкина и некоторым другим российским музеям. Все они участвовали в двух выставках в Италии. Позднее финская таможня подтвердила это, не уточнив при этом, о каких грузах идет речь.

Комментируя данную ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это правовым беспределом. По ее словам, экспонаты были задержаны в нарушение международного права культурных ценностей.