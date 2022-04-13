В Третьяковской галерее оценили состояние вернувшихся на родину шедевров

Специалисты Третьяковской галереи оценили состояние картин, которые задержались на таможне из-за санкций. Их выставляли в Италии. И чтобы вернуться обратно в Россию, полотнам пришлось преодолеть долгий путь. Между тем из-за рубежа вернулись еще не все произведения искусства.

О том, не лишатся ли российские фонды шедевров, стоимость которых, по мнению экспертов, может оцениваться в десятки миллионов долларов, – в эфире телеканала Москва 24.