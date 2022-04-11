Около 100 памятников архитектуры смогут посетить москвичи в Дни исторического наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 100 памятников архитектуры смогут посетить москвичи в Дни исторического и культурного наследия в столице с 18 апреля по 31 мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, для детей организаторы подготовили специальную программу, в рамках которой они смогут познакомиться с историей города в игровом формате.

Вся программа разделена по тематике и времени. В частности, будут проекты "Москва под сводами", "Москва дворцовая", "Москва усадебная", "Москва эклектично-модерновая", "Москва советская". Граждане смогут посетить Высоко-Петровский и Новоспасский монастыри, Дом культуры "ГЭС-2", различные высшие учебные заведения и особняки.

Для участия в программе требуется регистрация на портале "Узнай Москву".

Ранее сообщалось, что учреждения культуры Москвы подготовили более 100 мероприятий ко Дню космонавтики. Посетить мероприятия можно будет с 10 по 17 апреля. Многие из них пройдут бесплатно. Однако на некоторые необходима предварительная регистрация.

